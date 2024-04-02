У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди

У Дніпрі знову зафіксували температурний рекорд.

Це вже вдруге за два дні.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, 1 квітня в Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря складала 23,5 градуса тепла. Це на одну десяту більше ніж попередній рекордний показник задокументований у цей день в 1975 році.

Били рекорди не тільки у Дніпрі. Майже по всій Україні 1 квітня фіксували аномально високу температуру повітря. Найгарячіше було у Вінниці – 28,2 градуса.

Така аномальна спека зумовлена африканським повітрям, які добралося до України разом із пиловою хмарою із Сахари, яка накрила Європу та Україну наприкінці березня.

За попередніми прогнозами синоптиків, спека протримається ще кілька днів, а потім температура повернеться до більш звичних квітневих +15..+17 градусів тепла.

Нагадаємо, попередній температурний рекорд вперше за сто років встановили 31 березня.

Читайте також:

Українська

Автор: