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У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети

Сьогодні 11:25
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У Дніпрі потребує допомоги собака Жулька, яку поранило уламками ракети.

Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети

Собака Жулька дивом вижила після того, як опинилася під руїнами господарчої будівлі. Нещодавно в Дніпропетровській області збили ракету, уламки якої впали на споруду, де жила тварина. Як тільки-но чотирилапу відкопали з-під завалів, відразу ж відвезли до клініки. 

Собаку привалило цеглою та балками, через що все її тіло в травмах. Як розповідає зооволонтерка та кураторка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, Жулька має численні переломи кісток передніх лап, перелом суглоба, неврологічні ускладнення. Є проблеми з хребтом. 

Наразі стан Жульки вдалося стабілізувати. Але після кількох операцій тварина потребує постійного догляду. 

Притулок, який взяв під опіку Жульку, має великі борги за лікування тварини. Попереду тривала реабілітація, без якої собака може отримали інвалідність. 

Волонтерка просить небайдужих людей допомогти зібрати кошти на подальше лікування Жульки. Перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.
 
Детальніше ТУТ.
 

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
 
Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга
 
Картки для допомоги:
 
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
 
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
 
4441 1144 0474 0506 Monobank
 
5167 8031 0024 4404 OschadBank
 
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
 
 
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: “Благодійна допомога собаки Жульки”
 

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Новости Днепра про У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракетиУкраїнська

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