У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети

Собака Жулька дивом вижила після того, як опинилася під руїнами господарчої будівлі. Нещодавно в Дніпропетровській області збили ракету, уламки якої впали на споруду, де жила тварина. Як тільки-но чотирилапу відкопали з-під завалів, відразу ж відвезли до клініки.
Собаку привалило цеглою та балками, через що все її тіло в травмах. Як розповідає зооволонтерка та кураторка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, Жулька має численні переломи кісток передніх лап, перелом суглоба, неврологічні ускладнення. Є проблеми з хребтом.
Наразі стан Жульки вдалося стабілізувати. Але після кількох операцій тварина потребує постійного догляду.
Притулок, який взяв під опіку Жульку, має великі борги за лікування тварини. Попереду тривала реабілітація, без якої собака може отримали інвалідність.
INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
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