У Дніпрі допомоги потребує собака Жулька, яку поранило уламками ракети

У Дніпрі потребує допомоги собака Жулька, яку поранило уламками ракети.

Собака Жулька дивом вижила після того, як опинилася під руїнами господарчої будівлі. Нещодавно в Дніпропетровській області збили ракету, уламки якої впали на споруду, де жила тварина. Як тільки-но чотирилапу відкопали з-під завалів, відразу ж відвезли до клініки.

Собаку привалило цеглою та балками, через що все її тіло в травмах. Як розповідає зооволонтерка та кураторка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, Жулька має численні переломи кісток передніх лап, перелом суглоба, неврологічні ускладнення. Є проблеми з хребтом.

Наразі стан Жульки вдалося стабілізувати. Але після кількох операцій тварина потребує постійного догляду.

Притулок, який взяв під опіку Жульку, має великі борги за лікування тварини. Попереду тривала реабілітація, без якої собака може отримали інвалідність.

Волонтерка просить небайдужих людей допомогти зібрати кошти на подальше лікування Жульки. Перерахувати гроші можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Усі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор мініпритулку: +380932350370 Ольга Картки для допомоги: 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal: [email protected] Wise.com – международные переводы [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення: “Благодійна допомога собаки Жульки”

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