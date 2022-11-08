У Дніпрі доглядальниця задушила ковдрою 41-річну жінку: що кажуть в поліції

Мешканка Дніпра вбила жінку за якою доглядала.

Як розповіли в поліції, вбивство сталося 6 листопада на вулиці Янтарній. 53-річна жінка проживала разом з 41-річною власницею квартири, якій потрібна була допомога.

У той день вони посварилися і під час сварки жінка накинула ковдру на голову власниці квартири та задушила її. Після чого зловмисниця втекла з місця злочину.

Пізніше жінку затримали поліціянти. Наразі зловмисниці повідомили про підозру в умисному вбивстві.

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