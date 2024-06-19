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  • У Дніпрі до реанімації потрапила 1,5-річна дівчинка з гематомами на голові й тілі

У Дніпрі до реанімації потрапила 1,5-річна дівчинка з гематомами на голові й тілі

Сьогодні 21:24
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У Дніпрі рятують 1,5-річну дитину.

Новости Днепра про У Дніпрі до реанімації потрапила 1,5-річна дівчинка з гематомами на голові й тілі

До реанімації однієї з лікарень Дніпра ушпиталили малюка. Півторарічну дівчинку з чисельними травмами рятують місцеві лікарі.Наразі справою займаються правоохоронні органи, пише Інформатор.

Попередньо відомо, що травмувалася дівчинка в одному з будинків на вулиці Сільській (колишня Красносільська). Мама дитини каже, що мала гуляла і впала.  

Коли дитину привезли до лікарні, вона була без тями. Лікарі, попередньо, діагностували в дівчинки травми голови, тіла та струс мозку. Деталі нині з’ясовують правоохоронці. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру. 

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Новости Днепра про У Дніпрі до реанімації потрапила 1,5-річна дівчинка з гематомами на голові й тіліУкраїнська

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