У Дніпрі до реанімації потрапила 1,5-річна дівчинка з гематомами на голові й тілі

До реанімації однієї з лікарень Дніпра ушпиталили малюка. Півторарічну дівчинку з чисельними травмами рятують місцеві лікарі.Наразі справою займаються правоохоронні органи, пише Інформатор.
Попередньо відомо, що травмувалася дівчинка в одному з будинків на вулиці Сільській (колишня Красносільська). Мама дитини каже, що мала гуляла і впала.
Коли дитину привезли до лікарні, вона була без тями. Лікарі, попередньо, діагностували в дівчинки травми голови, тіла та струс мозку. Деталі нині з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині дошкільнята, які бавилися запальничкою, ледь не спалили квартиру.
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