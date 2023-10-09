У Дніпрі до легендарного велосипеда прикріпили “ракетний” двигун: “дирчик” розігнався до 30 км/год

У Дніпрі дали друге дихання легендарній двоколісній "Україні".

Ілля Мягков оживив черговий експонат велосипед «Україна», який був вироблений на Харківському велосипедному заводі у 1993 році, так що у велосипеда ювілей – 30 років.

Цей експонат ви побачите на виставці «ХВЗ За Генерацію», яка присвячена 100-річчю Харківського велосипедного заводу.

Для багатьох цей епізод буде, як знову повернене почуття свободи пересування у «квадраті».

Оскільки цей велосипед з майже ракетним двигуном Д-6 в одну кінську силу, дозволяв поїхати набагато далі, ніж звичайний велосипед, ще і з вітерцем 30 км/год.

P.S. У ці вихідні сам перевірив! Посмішка після польоту на «дирчику» не сходила в мене з обличчя та чесно кажучи продовжую посміхатися, коли пишу цей пост! – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Українська

Автор: