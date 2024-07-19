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У Дніпрі до квартири на 8 поверсі з вулиці під’єднали генератор (ВІДЕО)

Сьогодні 13:10
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Енергонезалежність вона така.

Новости Днепра про У Дніпрі до квартири на 8 поверсі з вулиці під'єднали генератор (ВІДЕО)

На проспекті Героїв хтось втомився від постійних відключень світла та під’єднав генератор до квартири на 8-му поверсі. 

На проспекті Героїв хтось підключив генератор для 8-го поверху. Відчуваю легку заздрість, у нього є електрика, – пишуть місцеві жителі. 

На відео, яке відзняли місцеві жителі можна побачити генератор, кабель від якого веде до квартири на передостанньому поверсі. Що цікаво, прилад встановили, дотримавшись необхідної дистанції у шість метрів від житлового будинку.

Нагадаємо, у Дніпрі розгорівся скандал через промисловий генератор біля магазину.

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Новости Днепра про У Дніпрі до квартири на 8 поверсі з вулиці під'єднали генератор (ВІДЕО)Українська

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