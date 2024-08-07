У Дніпрі до кінця серпня змінить маршрут транспорт, який їде через проспект Лесі Українки: схема об’їзду

У Дніпрі стартує другий етап ремонту трамвайних колій на проспекті Лесі Українки.

У Департаменті транспорту розповіли деталі.

З 8 серпня деякі тролейбуси та маршрутки знову курсуватимуть як зазвичай, а от решта маршрутів зазнають змін.

У зв’язку з завершенням другого етапу ремонту аварійного трамвайного переїзду на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери та початком третього етапу змінюються схеми об’їзду громадського транспорту.

З 8 серпня 2024 року:

– трамвай №5 з 15:00 у напрямку УДУНТ почне курсувати за схемою: вул. Львівська – вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

– тролейбус «Б» у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

– автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

– автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом.

Також, з 5:00 8 серпня 2024 року відновлюють рух за звичними маршрутами тролейбуси №4, №5 та автобуси №73, а з 15:00 планується відновлення руху за звичною схемою трамваїв №12, №17.

Для автотранспорту буде перекрито рух через перехрестя:

– по вул. Степана Бандери в обох напрямках;

– лівий поворот з просп. Лесі Українки на вул. Степана Бандери.

Автомобілісти зможуть об’їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями.

Роботи тривають у кілька етапів, повністю планують завершити ремонт до 27 серпня.

Читайте також:

Українська

Автор: