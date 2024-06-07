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У Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі

Сьогодні 11:19
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У Дніпрі до вересня перекриють проїзну та бульварну частину на перехресті проспект Лесі Українки - вулиця Степана Бандери.

Новости Днепра про У Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі

Про це йдеться у рішенні виконкому Дніпровської міської ради.

Повідомляється про капітальний ремонт трамвайної колії з восьмої години ранку 15.06.2024 до 11 години вечора 01.09.2024. 

Роботи будуть проводитися у такому порядку:

  • З 15 червня по 8 липня перекриють проїзну та бульварну частину по проспекту Лесі Українки в напрямку вул. Філософської, а також по вул. Степана Бандери в напрямку проспекту Дмитра Яворницького. 
  • З 9 липня по 31 серпня перекриють проспект Лесі Українки в напрямку вул. Філософської та вул. Степана Бандери в обох напрямках. 
  • З 31 серпня по 1 вересня буде перекрита вул. Степана Бандери в обох напрямках, окрім цього звузять проїзну частину та перекриють бульварну по проспекту Лесі Українки в напрямку бульвару Батальйону Дніпро.

На час виконання ремонтних робіт можливі зміни у маршрутах тролейбусів № 4, 5, Б та трамваїв № 5, 12, 14, 17.

Варто зазначити, що документ не має підпису міського голови Бориса Філатова. Це означає, що рішення все ще не набуло чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Крутогірний узвіз у Дніпрі відкрили для руху транспорту.

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