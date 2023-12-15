У Дніпрі до кінця грудня подекуди відключать газ

У Дніпрі несподівано анонсували ще одне відключення газу до кінця місяця.

Про це повідомили в Дніпровській філії “Газмережі”.

Як йдеться на офіційній сторінці компанії в соцмережах, у Дніпрі проведуть планові ремонтні роботи, через що в одному із будинків доведеться тимчасово вимкнути газ.

Відключення запланували на 20 грудня у будинку за адресою вулиця Батумська, 28.

На час робіт мешканців будинку просять дати доступ газовикам до газифікованих приміщень, щоб за потреби, вони могли оглянути потрібне обладнання.

Зауважимо, що цього місяця у Дніпрі газ вимикали вже двічі. 1 та 12 грудня за адресами провулок Василівський, 6, вулиця Осіння, 11 та на ж/м Сокіл-1.

Нагадаємо, раніше ми публікували графік відключення світла абонентам ЦЕК.

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