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У Дніпрі до кінця грудня подекуди відключать газ

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі несподівано анонсували ще одне відключення газу до кінця місяця.

Новости Днепра про У Дніпрі до кінця грудня подекуди відключать газ

Про це повідомили в Дніпровській філії “Газмережі”. 

Як йдеться на офіційній сторінці компанії в соцмережах, у Дніпрі проведуть планові ремонтні роботи, через що в одному із будинків доведеться тимчасово вимкнути газ. 

Відключення запланували на 20 грудня у будинку за адресою вулиця Батумська, 28. 

На час робіт мешканців будинку просять дати доступ газовикам до газифікованих приміщень, щоб за потреби, вони могли оглянути потрібне обладнання. 
 
Зауважимо, що цього місяця у Дніпрі газ вимикали вже двічі. 1 та 12 грудня за адресами провулок Василівський, 6, вулиця Осіння, 11 та на ж/м Сокіл-1.
 
 
Нагадаємо, раніше ми публікували графік відключення світла абонентам ЦЕК.
 

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