Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі до Дня Конституції проведуть диктант під землею: як долучитися

Сьогодні 14:07
просмотров

У Дніпрі до Дня Конституції, 28 червня, проведуть масштабне написання диктанту у метро.

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня Конституції проведуть диктант під землею: як долучитися

Традиційне написання диктанту проводять вже четвертий рік. Містяни зможуть разом одночасно написати текст у метро. Прочитає його український рок-гурт SPIV BRATIV.

Про це повідомили в Департаменті молодіжної політики та національно-патріртичного виховання.

“Традиційний диктант до Дня Конституції. Ми продовжуємо нашу традицію — масштабне написання диктанту. До Дня Конституції України ми вчетверте зберемось, щоб спільно написати текст”, – йдеться в повідомленні.

Цьогорічна тема тексту — пишатися Дніпром та життям тут. Учасники, які не матимуть помилок, отримають подарунки.

Щоб взяти участь у масовому написанні диктанту потрібно зареєструватися за посиланням. Кожному учаснику повідомлять про місце проведення особисто.

Диктант розпочнеться 28 червня о 16:00 (о 15:00 старт реєстрації учасників).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі до Дня Конституції проведуть диктант під землею: як долучитисяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі до Дня Конституції проведуть диктант під землею: як долучитисяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Розсипаються стеля, підлога та стіни: що стало з Палацом профілактики у Дніпрі (ФОТО)

    У Дніпрі доживає свій вік велика кількість старовинних будівель. Одна…

    Чому на Дніпропетровщині відключення світла стали довшими
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    Чому на Дніпропетровщині відключення світла стали довшими

    Гендиректор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук розповів, що додаткові черги…

    У Кривому Розі виявили нелегала з Узбекистану
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    У Кривому Розі виявили нелегала з Узбекистану

    У Кривому Розі незаконно проживав нелегал з Узбекистану.

    У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:13
    У Дніпрі невідомі бризнули газовим балоном в обличчя літній парі: коментар поліції

    У Дніпрі невідомі напали на літніх людей.

    Наверх