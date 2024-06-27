У Дніпрі до Дня Конституції проведуть диктант під землею: як долучитися

Традиційне написання диктанту проводять вже четвертий рік. Містяни зможуть разом одночасно написати текст у метро. Прочитає його український рок-гурт SPIV BRATIV.
Про це повідомили в Департаменті молодіжної політики та національно-патріртичного виховання.
“Традиційний диктант до Дня Конституції. Ми продовжуємо нашу традицію — масштабне написання диктанту. До Дня Конституції України ми вчетверте зберемось, щоб спільно написати текст”, – йдеться в повідомленні.
Цьогорічна тема тексту — пишатися Дніпром та життям тут. Учасники, які не матимуть помилок, отримають подарунки.
Щоб взяти участь у масовому написанні диктанту потрібно зареєструватися за посиланням. Кожному учаснику повідомлять про місце проведення особисто.
Диктант розпочнеться 28 червня о 16:00 (о 15:00 старт реєстрації учасників).
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