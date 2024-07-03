У Дніпрі до 39 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку: нові подробиці

Вже 39 постраждалих в Дніпрі внаслідок ворожої атаки 3 липня, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Кількість загиблих станом на 15:00 не змінилася – ракетний удар забрав життя п’ятьох людей.
Серед постраждалих дитина – 14-річна дівчинка. Третина всіх поранених нині в медзакладах і отримує необхідну допомогу. Двоє з них – у важкому стані.
Внаслідок удару сталося кілька пожеж, які вже загасили. Через удар понівечені три лікарні, ТРЦ, школи, дитячі садочки, магазини та заклади громадського харчування.
3 липня війська РФ також поцілили по Кривому Рогу. Намагалася завдати ударів по критичній інфраструктурі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак в телемарафоні. Загиблих та поранених немає.
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