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  • У Дніпрі до 39 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку: нові подробиці

У Дніпрі до 39 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку: нові подробиці

Сьогодні 15:12
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Кількість постраждалих зросла.

Новости Днепра про У Дніпрі до 39 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку: нові подробиці

Вже 39 постраждалих в Дніпрі внаслідок ворожої атаки 3 липня, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Кількість загиблих станом на 15:00 не змінилася – ракетний удар забрав життя п’ятьох людей. 

Серед постраждалих дитина – 14-річна дівчинка. Третина всіх поранених нині в медзакладах і отримує необхідну допомогу. Двоє з них – у важкому стані. 

Внаслідок удару сталося кілька пожеж, які вже загасили. Через удар понівечені три лікарні, ТРЦ, школи, дитячі садочки, магазини та заклади громадського харчування. 

3 липня війська РФ також поцілили по Кривому Рогу. Намагалася завдати ударів по критичній інфраструктурі, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак в телемарафоні. Загиблих та поранених немає.

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Новости Днепра про У Дніпрі до 39 зросла кількість постраждалих через ракетну атаку: нові подробиціУкраїнська

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