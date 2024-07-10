У Дніпрі для абонентів ЦЕК ввели нові графіки відключень світла

Вони діятимуть, коли треба відключати відразу три черги споживачів.

Центральна енергетична компанія, яка обслуговує частину жителів Дніпра, оприлюднила графік відключення світла, який діятиме за умови застосування трьох черг одночасно.

Як зазначили в ЦЕК, графіки дозволяють кожній черзі перебувати за більш лагідних умов день через день.

Ми намагаємося уникнути невизначеності й так званих “сірих” зон. Графік розроблений таким чином, щоб скоротити частоту перемикань, тим самим максимально зберегти наше обладнання та Вашу побутову техніку (часті відключення/підключення є стресовими для приладів), надати можливість перебувати п’ять годин поспіль зі світлом, уникнути затримок у відновленні електропостачання, – йдеться в повідомленні.

Цей графік не діятиме в ті години, коли є команда застосовувати 1, 2 чи 4 черги. Тоді діятиме окремий графік, про який компанія сповіщає в своєму тг-каналі.

Попереджаємо, що цей графік не діятиме при застосуванні чотирьох черг одночасно, перепрошуємо, але це вже майже позаштатна ситуація, за таких обставин щось спланувати взагалі неможливо, тому на цей час будуть додаватися всі можливі “вільні” черги, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, споживачі ДТЕК у Дніпрі створили петицію проти нераціональних відключень світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: