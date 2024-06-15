У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком

У Дніпрі між неповнолітніми стався серйозний конфлікт.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Дівчина-підліток забризкала обличчя знайомої балончиком на вулиці Академіка Янгеля.

Причини конфлікту між неповнолітніми невідомі.

Судячи з відео можна сказати, що однолітки зовсім не квапились надати постраждалій допомогу. На задньому фоні чутно навіть гучний сміх.

Сьогодні ми писали про те, що На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої.

Читайте також:

Українська