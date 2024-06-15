У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком - Днепр Инфо
У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком
просмотров
Сегодня 12:32

У Дніпрі між неповнолітніми стався серйозний конфлікт.

Новости Днепра про У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончиком

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Дівчина-підліток забризкала обличчя знайомої балончиком на вулиці Академіка Янгеля.

Причини конфлікту між неповнолітніми невідомі.

Судячи з відео можна сказати, що однолітки зовсім не квапились надати постраждалій допомогу. На задньому фоні чутно навіть гучний сміх.

Сьогодні ми писали про те, що На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі дівчина-підліток забризкала однолітку перцевим балончикомУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:53
    На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої

    У Верхньодніпровську правоохоронці повідомили про підозру 55-річному чоловіку.

    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Денис Жур
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:48
    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Денис Жур

    На війні загинув Захисник з села Олексіївка Денис Жур.

    До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:30
    До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині

    Нікопольщина пережила чергову ворожу атаку.

    Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня “відріжуть” воду за борги
    Новини Дніпра
    Вчера 22:01
    Кому в Дніпрі з 17 по 21 червня “відріжуть” воду за борги

    Зверніть увагу.