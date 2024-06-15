Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Дівчина-підліток забризкала обличчя знайомої балончиком на вулиці Академіка Янгеля.
Причини конфлікту між неповнолітніми невідомі.
Судячи з відео можна сказати, що однолітки зовсім не квапились надати постраждалій допомогу. На задньому фоні чутно навіть гучний сміх.
Сьогодні ми писали про те, що На Дніпропетровщині зловмисник 2 тижні витрачав гроші з картки знайомої.
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