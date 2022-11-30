У Дніпрі діти гуляють на даху закинутого Міжшкільного комбінату (Відео)

У соцмережах Дніпра опублікували відео, на якому видно, як діти ходять на даху закинутої будівлі. Повідомляється, що це Міжшкільний комбінат на вулиці Робочій. На щастя, школярі не постраждали, але могла статися трагедія.
Для довідки: Міжшкільний виробничо-навчальний комбінат на вулиці Робочій закрили в 2018 році, після початку реформ в галузі освіти. З того часу будівля стоїть закинутою.
А ось і відео з “пригодами” школярів.
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