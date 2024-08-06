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  • У Дніпрі дітей з 1 вересня підвозитимуть автобусом до шкіл: кого це стосується

У Дніпрі дітей з 1 вересня підвозитимуть автобусом до шкіл: кого це стосується

Сьогодні 16:31
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Школярів безплатно підвозитимуть до шкіл.

Новости Днепра про У Дніпрі дітей з 1 вересня підвозитимуть автобусом до шкіл: кого це стосується

Однак це стосується не всіх шкіл, а тільки тих, які не мають укриття і через це “переїжджають” в інші навчальні заклади. 

Як повідомили в ГумДепі, учнів 12 шкіл безплатно підвозитимуть до інших навчальних закладів. 

Це стосується таких шкіл:

  • 1. Від Дніпровської гімназії № 26 до Дніпровського ліцею № 134 гуманістичного навчання і виховання
  • 2. Від Дніпровської гімназія № 55 Дніпровської міської ради до СЗШ № 8
  • 3. Від Дніпровського лінгвістичного ліцею № 9 «ПРОбізнес» до Дніпровського полімовного ліцею № 23 «Соборний»
  • 4. Від Дніпровської гімназії № 64 Дніпровської міської ради до Дніпровського ліцею № 142 імені П’єра де Кубертена
  • 5. Від Дніпровської гімназії № 114 до Комунального закладу освіти СШ № 115
  • 6. Від Дніпровської гімназії № 116 до СШ № 115»
  • 7. Від Дніпровської гімназії № 92 до Дніпровської гімназії № 132
  • 8. Від СЗШ № 20 до Дніпровської гімназії № 79
  • 9. Від СЗШ № 25 до СЗШ № 101
  • 10. Від СЗШ № 40» до НВК № 99 «багатопрофільна гімназія – школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»
  • 11. Від Дніпровської гімназії № 105 імені М. І. Лояна до СЗШ № 124
  • 12. Від Дніпровської гімназії № 80 (ІІ корпус) до Дніпровської гімназії № 80 (основна будівля)

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Новости Днепра про У Дніпрі дітей з 1 вересня підвозитимуть автобусом до шкіл: кого це стосуєтьсяУкраїнська

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