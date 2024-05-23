У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адреси

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Через відсутність електропостачання знижено тиск подачі води по адресам:
У зв’язку з аварійними роботами припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання відновлять протягом дня, після завершення робіт.
Раніше ми писали де у Дніпрі сьогодні очікувати на відключення світла: адреси.
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