У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адреси

КП "Дніпроводоканал" повідомляє про проведення чергових аварійних робіт.

Через відсутність електропостачання знижено тиск подачі води по адресам:

вулиці Калинова, будинки – 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100-а, 82-а, 82-б, 88-а, 85, 82б, 89, 91;

вулиця Галини Мазепи, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 84, 86, 88, 90, 71-а,74-а;

вулиця Зразкова 1, 1/1, 1/2, 3, 4;

вулиця Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.

У зв’язку з аварійними роботами припинено водопостачання вулиць:

Люблянська;

Зимових Походів, 20,20А,20Б,22А,22Д;

Володимира Івасюка;

Кості Гордієнко;

Полковника Горленка;

Володимира Самодриги.

Козирева

Василя Хитя;

Миколи Зерова;

Генерала Волівача.

Миколи Міхновського, 19,21,25,27,31;

пров. Фестивальний, 20,22,24.

Водопостачання відновлять протягом дня, після завершення робіт.

Раніше ми писали де у Дніпрі сьогодні очікувати на відключення світла: адреси.

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