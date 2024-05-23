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У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адреси

Сьогодні 11:06
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КП "Дніпроводоканал" повідомляє про проведення чергових аварійних робіт.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адреси

Через відсутність електропостачання знижено тиск подачі води по адресам: 

  • вулиці Калинова, будинки – 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100-а, 82-а, 82-б, 88-а, 85, 82б, 89, 91;
  • вулиця Галини Мазепи, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 84, 86, 88, 90, 71-а,74-а;
  • вулиця Зразкова 1, 1/1, 1/2, 3, 4;
  • вулиця Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.

У зв’язку з аварійними роботами припинено водопостачання вулиць:

  • Люблянська;
  • Зимових Походів, 20,20А,20Б,22А,22Д;
  • Володимира Івасюка;
  • Кості Гордієнко;
  • Полковника Горленка;
  • Володимира Самодриги.
  • Козирева
  • Василя Хитя;
  • Миколи Зерова;
  • Генерала Волівача.
  • Миколи Міхновського, 19,21,25,27,31;
  • пров. Фестивальний, 20,22,24.

Водопостачання відновлять протягом дня, після завершення робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишились без води: адресиРусский

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