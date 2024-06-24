Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

Сьогодні 07:35
просмотров

На декількох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

Про це йдеться на офіційному сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.

У зв’язку з проведенням планових робіт буде припинено електропостачання з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Братів Горобців: 56-А, 58;
  • вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А;
  • бульв. Зоряний: 1, 1-Д, 3;
  • пров. Зоряний: 1;
  • туп. Запорізький: 1, 5;
  • вул. Шинна: 21.

Також, в соціальних мережах Укренерго повідомили про застосування погодинних відключень 24 червня з 00:00 до 24:00, а з 19:00 до 23:00 обсяг обмеження буде більшим. 

Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, – зазначили у компанії.

Детальніше про графіки відключень світла можна дізнатися на сайті ДТЕК або ЦЕК.

Окрім того, через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць Дніпра. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адресиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:20
    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи

    Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове…

    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:03
    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

    У Дніпрі загорівся житловий будинок.

    У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:30
    У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

    На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

    У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини
    Новини Дніпра
    Вчора 19:38
    У Дніпрі на лівому березі суші подавали з напівоголеної дівчини

    У Дніпрі місцеві блогери вирішили провести незвичайну промоакцію.

    Наверх