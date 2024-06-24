У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

Про це йдеться на офіційному сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.
У зв’язку з проведенням планових робіт буде припинено електропостачання з 08:00 до 18:00 за адресами:
Також, в соціальних мережах Укренерго повідомили про застосування погодинних відключень 24 червня з 00:00 до 24:00, а з 19:00 до 23:00 обсяг обмеження буде більшим.
Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, – зазначили у компанії.
Детальніше про графіки відключень світла можна дізнатися на сайті ДТЕК або ЦЕК.
Окрім того, через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове…
У Дніпрі загорівся житловий будинок.
На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.
У Дніпрі місцеві блогери вирішили провести незвичайну промоакцію.