У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

На декількох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

Про це йдеться на офіційному сайті приватної енергетичної компанії ЦЕК.

У зв’язку з проведенням планових робіт буде припинено електропостачання з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. Братів Горобців: 56-А, 58;

вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А;

бульв. Зоряний: 1, 1-Д, 3;

пров. Зоряний: 1;

туп. Запорізький: 1, 5;

вул. Шинна: 21.

Також, в соціальних мережах Укренерго повідомили про застосування погодинних відключень 24 червня з 00:00 до 24:00, а з 19:00 до 23:00 обсяг обмеження буде більшим.

Причина – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян, – зазначили у компанії.

Детальніше про графіки відключень світла можна дізнатися на сайті ДТЕК або ЦЕК.

Окрім того, через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць Дніпра.

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