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У Дніпрі деякі тролейбуси, трамваї та автобуси три тижні їздитимуть інакше: нова схема руху

Сьогодні 17:10
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У Дніпрі через ремонтні роботи на розі проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери транспорт курсуватиме інакше.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі тролейбуси, трамваї та автобуси три тижні їздитимуть інакше: нова схема руху

З 15 червня до 8 липня 2024 року буде внесено зміни в роботу маршрутів громадського транспорту. Плануються ремонтні роботи на розі проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. 

Транспорт, який курсує через ці вулиці змінить схему руху:

– тролейбуси №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватимуть через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони та далі за своїм маршрутом, в напрямку пл. Соборної без змін;

– тролейбуси №5 курсуватимуть до просп. Лесі Українки, без заїзду на просп. Дмитра Яворницького;

– трамваї №17 призупинять рух;

– трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;

– трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Буде введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери для можливості пересадки пасажирів на інші маршрути електротранспорту;

– автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – без змін;

– автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – за звичним маршрутом.

Роботи триватимуть у кілька етапів, повністю планують завершити до 27 серпня. Про подальші зміни обіцяють сповістити додатково. 

Для автотранспорту буде перекрито рух через перехрестя:

– по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої;
– по вул. Степана Бандери у напрямку просп. Дмитра Яворницького.

Автомобілісти зможуть об’їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями.

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі тролейбуси, трамваї та автобуси три тижні їздитимуть інакше: нова схема рухуУкраїнська

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