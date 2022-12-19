У Дніпрі деякі містяни можуть отримати допомогу від ООН: подробиці

Як повідомили в пресслужбі міської ради, розмір грошової допомоги від ООН становить 2 200 гривень на місяць. Вона виплачується одразу за три місяці (6 600 гривень) одним платежем через центри Western Union або відділення банків-партнерів.
Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу
Потрібно звернутися до управління соціального захисту населення. При собі мати паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про народження дитини. Також – телефон, на який прийде смс з посиланням перейти на офіційний сайт ООН. Через нього подається заявка на отримання коштів. Подана заява розглядається протягом 14 днів. Після цього надходить повідомлення про її ухвалення і отримання грошового переказу.
Подати заявку та отримати грошову допомогу від ООН можуть всі одинокі матері, які живуть у Дніпрі.
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