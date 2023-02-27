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У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 13:23
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Сьогодні, 27 лютого, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на бул. Слави, 7 та вул. Набережна, 56 (сел. Новоолександрівка) припинено водопостачання:

  • бул. Слави, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27;
  • просп. Героїв, 21;
  • вул. Набережна;
  • вул. Шевченка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Крім того, аварійні роботи проводяться на ПНС на вул. Василя Тютюнника, 11. Тому припинено водопостачання цього будинку.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі комунальники розповіли, що в жодному разі не можна змивати в унітаз.

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

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