У Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні, 27 лютого, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на бул. Слави, 7 та вул. Набережна, 56 (сел. Новоолександрівка) припинено водопостачання:

бул. Слави, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 27;

просп. Героїв, 21;

вул. Набережна;

вул. Шевченка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, аварійні роботи проводяться на ПНС на вул. Василя Тютюнника, 11. Тому припинено водопостачання цього будинку.

Водопостачання також буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі комунальники розповіли, що в жодному разі не можна змивати в унітаз.

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