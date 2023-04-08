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У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 14:25
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Сьогодні, 8 квітня, частина Дніпра залишилася без води. Комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адреси

Відсутність води пов’язана з проведенням аварійних робіт по вулиці Орлина, 79, а також на перехресті вулиць Яхненківська та Промислова.

Про це інформує КП «Дніпроводоканал». 

Без води залишився весь мікрорайон Одинківка, а також:

  • провулок Василівський
  • завод Комінтерну
  • вулиця Торгова
  • вулиця Желябова
  • вулиця Промислова
  • вулиця Груднева
  • вулиця Лермонтова
  • вулиця Волоколамська
  • вулиця Кільцева
  • вулиця Тургенєва
  • вулиця Роздільна
  • вулиця Артюшенка
  • вулиця Михайлова
  • вулиця Весела
  • вулиця Галі Андрусенко
  • вулиця Некрасова
  • вулиця Крилова
  • вулиця Галі Мазуренко
  • вулиця Індустріальна
  • провулок весняних Конвалій

Крім того, через аварійні роботи у провулку Фестивальному, 2, зупинено водопостачання будинку №2 та та сусіднього №4.

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

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