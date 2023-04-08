У Дніпрі десятки вулиць залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні, 8 квітня, частина Дніпра залишилася без води. Комунальники обіцяють відновити водопостачання протягом дня.

Відсутність води пов’язана з проведенням аварійних робіт по вулиці Орлина, 79, а також на перехресті вулиць Яхненківська та Промислова.

Про це інформує КП «Дніпроводоканал».

Без води залишився весь мікрорайон Одинківка, а також:

провулок Василівський

завод Комінтерну

вулиця Торгова

вулиця Желябова

вулиця Промислова

вулиця Груднева

вулиця Лермонтова

вулиця Волоколамська

вулиця Кільцева

вулиця Тургенєва

вулиця Роздільна

вулиця Артюшенка

вулиця Михайлова

вулиця Весела

вулиця Галі Андрусенко

вулиця Некрасова

вулиця Крилова

вулиця Галі Мазуренко

вулиця Індустріальна

провулок весняних Конвалій

Крім того, через аварійні роботи у провулку Фестивальному, 2, зупинено водопостачання будинку №2 та та сусіднього №4.

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