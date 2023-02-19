Цього разу майже сотню рибалок помітили на Червоному Камені. Не зупиняє любителів риболовлі навіть той факт, що сьогодні термометри показують +7 та крига помітно тане.
За словами ДСНС з початку року на водоймах загинуло троє людей, ще декілька десятків вдалося врятувати. До прикладу, минулого тижня рибалки витягали з крижаної води свого колегу, який провалився через тонку кригу. Наступного дня у сквері Прибрежний, сім’ї з дітьми гуляли по тонкому льоду в пітьмі.
Будьте обережні та не повторюйте подвиги рибалок.
Читайте також:
У Дніпрі пробурили рекордну свердловину.
Дорогами Дніпра катається Renault Bandera.
У Дніпрі на набережній помітили доброзичливу нутрію.
У Дніпрі авто злетіло в кювет та перекинулося на дах.