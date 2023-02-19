У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО) - Днепр Инфо
У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)
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Сегодня 14:58

Мешканці Дніпра ризикують життя заради риболовлі.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)

Цього разу майже сотню рибалок помітили на Червоному Камені. Не зупиняє любителів риболовлі навіть той факт, що сьогодні термометри показують +7 та крига помітно тане. 

За словами ДСНС з початку року на водоймах загинуло троє людей, ще декілька десятків вдалося врятувати. До прикладу, минулого тижня рибалки витягали з крижаної води свого колегу, який провалився через тонку кригу. Наступного дня у сквері Прибрежний, сім’ї з дітьми гуляли по тонкому льоду в пітьмі.

Будьте обережні та не повторюйте подвиги рибалок.

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки рибалок вийшли на кригу в +7 (ВІДЕО)Українська

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