У Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць: що означають нові назви

У Дніпрі перейменували ще два десятки вулиць.

На сесії міськради ухвалили рішення про перейменування ще двох десятків вулиць Дніпра, назви яких пов’язані з Росією чи Радянським Союзом.

Усього в Дніпрі за 17 місяців дерусифікували понад 200 вулиць.

Деякі із них мають нейтральні назви, як ось вулиця Гончарна. Решту назвали на честь відомих українських письменників чи діячів.

Так, вул. Артюшенка (АНД р-н) відтепер вул. Вільного Козацтва.

Пров. Брянський (Новокодацький р-н) — пров. Старолікарняний.

Вул. Гончарова (Чечелівський р-н) — вул. Гончарна.

Вул. Гладкова (Шевченківський р-н) — вул. Квартальна.

Вул. Гур’ївська (Самарський р-н) — вул. Курахівська.

Навколо перейменування вулиці Гладкова були палкі дискусії, але нову назву все ж вдалося обрати.

Деякі з вулиць назвали на честь іноземних постатей, які відзначилися проукраїнською позицією.

Зокрема, вул. Дальньоуральська (Новокодацький р-н) тепер буде вул. Гарета Джонса, британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932—1933 років. Також на честь Джонса назвали пров. Дальньоуральський (Новокодацький р-н).

Нові назви також отримали:

Вул. Дружинників (Соборний р-н) — вул. Родини Кузьменків, українського подружжя Олександра та Олени, які у своїй оселі заснували осередок правозахисного руху Дніпропетровщини.

Вул. Дунаєвського (Новокодацький р-н) — вул. Олекси Повстенка, українського архітектора та учасника визвольної боротьби УНР.

Вул. Кожем’яки (АНД р-н) — вул. Подєбрадська, на честь української вищої технічної школи у Чехословаччині, заснованої українським комітетом.

Пров. Кожем’яки (АНД р-н) — пров. Подєбрадський.

Вул. Крюкова (АНД р-н) — вул. Бахчисарайська.

Вул. Кулагіна (Центральний р-н) — вул. Юхима Михайлова, українського художника, поета і мистецтвознавця, репресованого радянською владою.

Вул. Марата (Новокодацький р-н) — вул. Інженера Горяїнова, автора проєкту і керівника будівництва, а згодом і першого директора Брянського заводу, нині — Дніпровський металургійний завод.

Вул. Одоєвського (Шевченківський р-н) — Академіка Кримського, одного з організаторів Академії наук України.

Пров. Одоєвського (Шевченківський р-н) — пров. Кримського.

Вул. Робесп’єра (АНД р-н) — вул. Василя Кричевського, українського художника, творця нового українського стилю Українського архітектурного модерну та автора Державного Герба УНР.

Пров. Робесп’єра (АНД р-н) — пров. Кричевського.

Вул. Россі (Шевченківський р-н) — вул. Прокопія Левандовського, українського маляра і музиканта.

Пров. Россі (Шевченківський р-н) — пров. Левандовського.

Вул. Таганська (Новокодацький р-н) — вул. Петра Наріжного, громадського діяча минулого століття та голови Діївської філії Катеринославської «Просвіти».

Вул. Уляни Громової (Новокодацький р-н) — вул. Миколи Богуславського, члена ради Катеринославської «Просвіти» та ініціатора створення українського ілюстрованого тижневика «Дніпрові хвилі».

Вул. Усенка (Індустріальний р-н) — вул. Юрія Липи, одного з провідних українських філософів першої половини ХХ століття та автора української геополітичної концепції.

Крім цього, офіційно затвердили створення нових провулків під та проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з’явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна.

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