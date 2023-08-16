У Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць: що означають нові назви

Вул. Гончарова (Чечелівський р-н) — вул. Гончарна.
Вул. Гладкова (Шевченківський р-н) — вул. Квартальна.
Вул. Гур’ївська (Самарський р-н) — вул. Курахівська.
Навколо перейменування вулиці Гладкова були палкі дискусії, але нову назву все ж вдалося обрати.
Деякі з вулиць назвали на честь іноземних постатей, які відзначилися проукраїнською позицією.
Зокрема, вул. Дальньоуральська (Новокодацький р-н) тепер буде вул. Гарета Джонса, британського журналіста, котрий вперше у західній пресі під власним іменем заявив про Голодомор 1932—1933 років. Також на честь Джонса назвали пров. Дальньоуральський (Новокодацький р-н).
Нові назви також отримали:
Вул. Дружинників (Соборний р-н) — вул. Родини Кузьменків, українського подружжя Олександра та Олени, які у своїй оселі заснували осередок правозахисного руху Дніпропетровщини.
Вул. Дунаєвського (Новокодацький р-н) — вул. Олекси Повстенка, українського архітектора та учасника визвольної боротьби УНР.
Вул. Кожем’яки (АНД р-н) — вул. Подєбрадська, на честь української вищої технічної школи у Чехословаччині, заснованої українським комітетом.
Пров. Кожем’яки (АНД р-н) — пров. Подєбрадський.
Вул. Крюкова (АНД р-н) — вул. Бахчисарайська.
Вул. Кулагіна (Центральний р-н) — вул. Юхима Михайлова, українського художника, поета і мистецтвознавця, репресованого радянською владою.
Вул. Марата (Новокодацький р-н) — вул. Інженера Горяїнова, автора проєкту і керівника будівництва, а згодом і першого директора Брянського заводу, нині — Дніпровський металургійний завод.
Вул. Одоєвського (Шевченківський р-н) — Академіка Кримського, одного з організаторів Академії наук України.
Вул. Таганська (Новокодацький р-н) — вул. Петра Наріжного, громадського діяча минулого століття та голови Діївської філії Катеринославської «Просвіти».
Вул. Уляни Громової (Новокодацький р-н) — вул. Миколи Богуславського, члена ради Катеринославської «Просвіти» та ініціатора створення українського ілюстрованого тижневика «Дніпрові хвилі».
Вул. Усенка (Індустріальний р-н) — вул. Юрія Липи, одного з провідних українських філософів першої половини ХХ століття та автора української геополітичної концепції.
Крім цього, офіційно затвердили створення нових провулків під та проїздів в Амур-Нижньодніпровському районі. Біля вулиці Перевозу та провулка Вітряного з’явилася вулиця Чумаківська. У районі вулиці Казахстанської та провулка Гуртового — вулиці Млинова та Вправна.
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