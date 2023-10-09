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У Дніпрі дерева “обкололи” десятками використаних шприців

Сьогодні 16:20
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У Дніпрі на житловому масиві Парус дерева "обкололи" шприцами.

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Як зазначають місцеві, десятки ймовірно використаних шприців засунули в кору дерева. Тут постійно гуляють дорослі та діти, тож містяни збентежені моторошною знахідкою. Водночас дніпряни стверджують, що таку картину фіксують не вперше. 

Найімовірніше шприци тут могли залишити місцеві наркомани. Містяни іронізують та кажуть, що хтось грав у дивну версію гри дартс або дерево захворіло. Також люди зазначають, що можливо і добре, що їх залишили в дереві, а не на землі, де набагато більше шансів наштрикнутися на гострий предмет.

Насправді залишені шприци на дереві це досить поширена практика. На жаль, ситуація із наркоманією на території України залишається важкою, тож люди постійно знаходять маленькі “наркогнізда”. 

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