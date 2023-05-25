У Дніпрі “депушкінізували” історичну пам’ятку в центрі міста

У Дніпрі позбавляються від Пушкіна.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів голова “Січеславської Просвіти” Сергій Тютюнник.

Ще одного Пушкіна прибрали з фасаду будівлі музею “Літературне Придніпров’я”, який знаходиться в середмісті Дніпра, а саме за адресою проспект Яворницього, 64.

25 років тому, відбулося відкриття музею «Літературне Придніпров’я» в Дніпрі, – зауважив Сергій Тютюнник.

Саме в день народження музею літератори вирішили зняти меморіальну дошку та закрили барельєф Пушкіна, який висить на фасаді. Поки що його повністю прибрати не можуть, адже ця будівля вважається пам’яткою історії, тому для того, щоб демонтувати зображення поета необхідний дозвіл. Сергій Тютюнник зазначив, що “йде складний адмінпроцес”.

У цьому будинку бував Пушкін

Музей «Літературне Придніпров’я» розміщений в особняку, збудованому на початку ХІХ століття, і відомому в місті як Будинок Інзова. А ось в 1820 тут зупинявся сам Пушкін, коли перебував в засланні. Саме тому пізніше тут встановили його барельєф.

У 1970 р. Будинок Інзова отримав статус пам’ятки історії і взятий під охорону державою. У травні 1998 року, коли споруді виповнилося 180 років, в ній відкрився музей «Літературне Придніпров’я».

Нагадаємо, раніше зображення Пушкіна прибрали із фасаду кафе на перейменованому проспекті Лесі Українки.

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