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У Дніпрі демонтують “Танк” на Яворницького

Сьогодні 11:20
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У середу 4 січня, в Дніпрі почали демонтовувати "Танк" на Яворницького.

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З самого ранку біля монумента зібралися комунальники та спецтехніка. Про це повідомляють очевидці.

Пам’ятник Юхиму Пушкіну, який стоїть на перехресті проспектів Дмитра Яворницького та Гагаріна, демонтують в рамках “дерадянізації” Дніпра. Раніше знесли монументи встановлені на честь Олександра Пушкіна, Володі Дубініна, Максима Горького та льотчика Чкалова.

Тепер черга дійшла до легендарного “Танку”.

Монумент тимчасово перенесуть на територію одного із комунальних підприємств, а його подальшу долю вирішать пізніше разом із спеціалістами.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра розповідав, що в кількасот метрах від “Танку” є діорама з виставкою радянської військової техніки часів Другої світової, тому цей монумент гармонічніше виглядав би саме там.

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