У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)

У Ксенівці, залізничній станції на Ігрені, десятки кіз прийшли на АЗС. Стадо тварин помітила місцева жителька, яка зазняла цей момент на камеру.
На відео чутно, як жінка питає у кіз, куди вони зібралися йти. Тварини на неї не реагують та цілеспрямовано йдуть до АЗС.
Кілька десятків кіз буквально окупували заправку.
Кози окупували заправку у Ксенівці. Тепер це їх АЗС, – зазнають під дописом.
Чиї це тварини та чому кози бродили вночі біля заправки невідомо.
“Рейдерське” захоплення тваринами заправки у Дніпрі можна побачити на відео нижче:
Нагадаємо, раніше ворона врятувала водія від штрафу за парковку. Птаха спочатку погризла конверт, а потім забрала його собі.
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