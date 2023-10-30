У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)

У Дніпрі кози окупували АЗС.

У Ксенівці, залізничній станції на Ігрені, десятки кіз прийшли на АЗС. Стадо тварин помітила місцева жителька, яка зазняла цей момент на камеру.

На відео чутно, як жінка питає у кіз, куди вони зібралися йти. Тварини на неї не реагують та цілеспрямовано йдуть до АЗС.

Кілька десятків кіз буквально окупували заправку.

Кози окупували заправку у Ксенівці. Тепер це їх АЗС, – зазнають під дописом.

Чиї це тварини та чому кози бродили вночі біля заправки невідомо.

“Рейдерське” захоплення тваринами заправки у Дніпрі можна побачити на відео нижче:

Нагадаємо, раніше ворона врятувала водія від штрафу за парковку. Птаха спочатку погризла конверт, а потім забрала його собі.

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