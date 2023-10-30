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У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі кози окупували АЗС.

Новости Днепра про У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)

У Ксенівці, залізничній станції на Ігрені, десятки кіз прийшли на АЗС. Стадо тварин помітила місцева жителька, яка зазняла цей момент на камеру. 

На відео чутно, як жінка питає у кіз, куди вони зібралися йти. Тварини на неї не реагують та цілеспрямовано йдуть до АЗС. 

Кілька десятків кіз буквально окупували заправку. 

Кози окупували заправку у Ксенівці. Тепер це їх АЗС, – зазнають під дописом. 

Чиї це тварини та чому кози бродили вночі біля заправки невідомо. 

“Рейдерське” захоплення тваринами заправки у Дніпрі можна побачити на відео нижче:

Нагадаємо, раніше ворона врятувала водія від штрафу за парковку. Птаха спочатку погризла конверт, а потім забрала його собі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі декілька десятків кіз захопили АЗС (ВІДЕО)Русский

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