Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

Сьогодні 15:57
просмотров

У Дніпрі технічний музей «Машини Часу» готовий подарувати ретро-автомобіль тому, хто виконає кілька умов.

Новости Днепра про У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

Дніпряни можуть отримати в дар “Москвич-412” 1975 року випуску.

Пробіг автівки – 75 тис. км, колір тютюновий, не на ходу.

Отже, ретро-автомобіль забере той, хто виконає кілька умов. Насамперед машину потрібно поставити на хід, а потім її відреставрувати. А також треба двічі на рік брати участь у пробігах та виставках, організованих музеєм «Машини Часу», та мешкати в Україні.

Чекаємо претендентів на автомобіль «АЗЛК» у музеї «Машини Часу» місто Дніпро для співбесіди та демонстрації свого портфоліо робіт чи диплома, – зазначили фахівці музею.

Новости Днепра про У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

Новости Днепра про У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

Тому, якщо хочете стати власником цього красеня, звертайтеся до музею “Машини часу”. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власникомУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тіло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:20
    У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тіло

    Сьогодні, 30 листопада, на вулиці Дарницькій біля готелю “Заграва” знайшли…

    На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:24
    На Дніпропетровщині знайшли старовинну розписну скриню (ФОТО)

    У Марганці знайшли старовинну розписну скриню.

    Аварійні роботи: які вулиці у Дніпрі залишилися сьогодні без води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:55
    Аварійні роботи: які вулиці у Дніпрі залишилися сьогодні без води

    Сьогодні, 30 листопада, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:49
    На Дніпропетровщині через пожежу загинув чоловік

    29 листопада о 23:05 на лінію «101» повідомили про пожежу…

    Наверх