У Дніпрі дарують ретро-автомобіль: як стати власником

У Дніпрі технічний музей «Машини Часу» готовий подарувати ретро-автомобіль тому, хто виконає кілька умов.

Дніпряни можуть отримати в дар “Москвич-412” 1975 року випуску.

Пробіг автівки – 75 тис. км, колір тютюновий, не на ходу.

Отже, ретро-автомобіль забере той, хто виконає кілька умов. Насамперед машину потрібно поставити на хід, а потім її відреставрувати. А також треба двічі на рік брати участь у пробігах та виставках, організованих музеєм «Машини Часу», та мешкати в Україні.

Чекаємо претендентів на автомобіль «АЗЛК» у музеї «Машини Часу» місто Дніпро для співбесіди та демонстрації свого портфоліо робіт чи диплома, – зазначили фахівці музею.

Тому, якщо хочете стати власником цього красеня, звертайтеся до музею “Машини часу”.

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