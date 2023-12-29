У Дніпрі чули вибухи: що відомо

Будьте у безпечних місцях!

Сьогодні вранці мешканці Дніпра чули вибухи!

Як повідомляли у Повітряних силах, у напрямку міста летять балістичні ракети. Також є інформація про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС!

Оновлено: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи та закликав мешканців Дніпра до інформаційної тиші.

Дніпро, інформаційна тиша. Офіційна інформація про вибухи – після відбою повітряної тривоги, – написав він.

Будь ласка, будьте у безпечних місцях до відбою! У жодному разі не публікуйте фото та відео у мережі!

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