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У Дніпрі чоловіки під час сварки до смерті побили товариша

Сьогодні 11:27
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У Дніпрі чоловіки вбили свого товариша.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки під час сварки до смерті побили товариша

У Дніпрі поліціянти затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві місцевого мешканця, повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Інцидент трапився у Соборному районі Дніпра. Вночі 4 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про вбивство чоловіка. По приїзду на місце з’ясувалося, що товариші під час відпочинку посварилися, і двоє друзів забили до смерті свого знайомого. На жаль, постраждалий помер до приїзду швидкої. 

Оперативники кримінальної поліції впродовж двох годин затримали підозрюваних. Ними виявилися 51-річний містянин, в помешканні якого сталося вбивство, та 30-річний житель Житомирської області.

Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

4 червня слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки під час сварки до смерті побили товариша

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловіки під час сварки до смерті побили товаришаУкраїнська

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