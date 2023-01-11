У Дніпрі чоловіки незаконно нарубали цілу вантажівку деревини

У Дніпрі патрульні затримали "лісорубів", які напиляли вантажівку деревини.

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

Зазначається, що до патрульних звернулися місцеві мешканці, які помітили невідомих чоловіків з бензопилами, що спилювали дерева в лісосмузі на Криворізькому шосе. Поруч стояли автомобілі набиті свіжеспиляною деревиною.

Схожий випадок стався поблизу селища Лобойківка. Патрульні помітили вантажівку, набиту деревиною. Поруч з авто знаходилося троє чоловіків. Вони не могли пояснити патрульним звідки взяли деревину та при собі у них не було дозвільних документів.

Усіх підозрюють в незаконній вирубці дерев. На місце події викликали слідчих.

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