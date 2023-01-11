У Дніпрі чоловіки незаконно нарубали цілу вантажівку деревини

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.
Зазначається, що до патрульних звернулися місцеві мешканці, які помітили невідомих чоловіків з бензопилами, що спилювали дерева в лісосмузі на Криворізькому шосе. Поруч стояли автомобілі набиті свіжеспиляною деревиною.
Схожий випадок стався поблизу селища Лобойківка. Патрульні помітили вантажівку, набиту деревиною. Поруч з авто знаходилося троє чоловіків. Вони не могли пояснити патрульним звідки взяли деревину та при собі у них не було дозвільних документів.
Усіх підозрюють в незаконній вирубці дерев. На місце події викликали слідчих.
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