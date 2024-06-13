Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки

Сьогодні 20:05
просмотров

У Дніпрі чоловік напав на рибалку.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки

60-річний чоловік напав на рибалку, який сидів на березі річки та вдарив його ножем. Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Інцидент трапився поблизу лісопарку в Новокодацькому районі міста, повідомили правоохоронцям очевидці. Як зʼясувалося, потерпілий сидів на березі річки та рибалив. До нього підійшов невідомий та вдарив його ножем.

Після цього нападник втік, а постраждалий чоловік весь у крові підійшов до перехожих, аби попросити про допомогу. З тілесними ушкодженнями його доправили до лікарні. 

За декілька годин правоохоронці знайшли нападника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 червня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує – до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річкиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Новомосковську шестеро постраждалих через ракетний удар

    У Новомосковську на Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих через ракетний удар.

    У Дніпрі мешканці можуть долучитися до Всесвітнього дня донора: де можна здати кров
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    У Дніпрі мешканці можуть долучитися до Всесвітнього дня донора: де можна здати кров

    14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.

    Кому із мешканців Дніпра необхідно до липня звернутися до ПФУ за призначенням субсидії: перелік категорій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    Кому із мешканців Дніпра необхідно до липня звернутися до ПФУ за призначенням субсидії: перелік категорій

    Частина мешканців Дніпра у червні місяці для продовження субсидії мають…

    У Дніпрі знову зміниться рух тролейбусів №5
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:14
    У Дніпрі знову зміниться рух тролейбусів №5

    У Дніпрі зміниться рух тролейбусів №5.

    Наверх