У Дніпрі чоловік зненацька вдарив ножем рибалку, який сидів біля річки

У Дніпрі чоловік напав на рибалку.

60-річний чоловік напав на рибалку, який сидів на березі річки та вдарив його ножем. Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився поблизу лісопарку в Новокодацькому районі міста, повідомили правоохоронцям очевидці. Як зʼясувалося, потерпілий сидів на березі річки та рибалив. До нього підійшов невідомий та вдарив його ножем.

Після цього нападник втік, а постраждалий чоловік весь у крові підійшов до перехожих, аби попросити про допомогу. З тілесними ушкодженнями його доправили до лікарні.

За декілька годин правоохоронці знайшли нападника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

13 червня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує – до 8 років позбавлення волі.

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