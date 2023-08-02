У Дніпрі чоловік забив свого родича до смерті

Про це повідомили в поліції Дніпра.
1 серпня в одному із будинків Індустріального району Дніпра сталося вбивство. Приїхавши на виклик, правоохоронці з’ясували, що між родичами стався конфлікт. Під час сварки 41-річний чоловік кілька разів вдарив потерпілого по голові та тулубу. На жаль, від отриманих травм 54-річний дніпрянин помер на місці.
Поліцейські відділення поліції N° 2 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
1 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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