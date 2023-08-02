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У Дніпрі чоловік забив свого родича до смерті

Сьогодні 14:31
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В Індустріальному районі Дніпра сталося вбивство.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забив свого родича до смерті

Про це повідомили в поліції Дніпра.

1 серпня в одному із будинків Індустріального району Дніпра сталося вбивство. Приїхавши на виклик, правоохоронці з’ясували, що між родичами стався конфлікт. Під час сварки 41-річний чоловік кілька разів вдарив потерпілого по голові та тулубу. На жаль, від отриманих травм 54-річний дніпрянин помер на місці.

Поліцейські відділення поліції N° 2 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

1 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забив свого родича до смертіУкраїнська

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