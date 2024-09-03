У Дніпрі чоловік забив до смерті 27-річну жінку

В Шевченківському районі чоловік вбив жінку.

У Дніпрі в одному з будинків Шевченківського району стався злочин.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

У ніч з 1 на 2 вересня між 41-річним чоловіком та 27-річною жінкою виник конфлікт, під час якого перший побив ногами опонентку, тим самим наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. На жаль, внаслідок отриманих травм жінка померла.

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його.

2 вересня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство).

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 17-річний юнак тяжко побив палицею 44-річного знайомого.

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