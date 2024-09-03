Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік забив до смерті 27-річну жінку

Сьогодні 08:14
просмотров

В Шевченківському районі чоловік вбив жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забив до смерті 27-річну жінку

У Дніпрі в одному з будинків Шевченківського району стався злочин. 

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області. 

У ніч з 1 на 2 вересня між 41-річним чоловіком та 27-річною жінкою виник конфлікт, під час якого перший побив ногами опонентку, тим самим наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. На жаль, внаслідок отриманих травм жінка померла.  

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його. 

2 вересня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство). 

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років. Слідство триває. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 17-річний юнак тяжко побив палицею 44-річного знайомого.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забив до смерті 27-річну жінкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік забив до смерті 27-річну жінкуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік: оновлені дані наслідків від ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:45
    Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік: оновлені дані наслідків від ОВА

    Ворог атакував Дніпро ракетами.

    У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:27
    У Дніпрі 3 вересня світло відключатимуть протягом усієї доби: відбулися раптові зміни у графіках

    Світла може бути трохи більше.

    Відбудуться тимчасові зміни у маршрутах тролейбусів: як працює громадський транспорт у Дніпрі 3 вересня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:56
    Відбудуться тимчасові зміни у маршрутах тролейбусів: як працює громадський транспорт у Дніпрі 3 вересня

    Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.

    У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені
    Новини Дніпра
    Вчора 23:13
    У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетної атаки, ще троє людей поранені

    Відомо про одного загиблого внаслідок вечірнього удару.

    Наверх