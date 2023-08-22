У Дніпрі чоловік забив до смерті свою співмешканку ніжкою від стільця

Під час конфлікту нападник руками та дерев’яною палицею наніс потерпілій численні тілесні ушкодження. На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці.

Згодом на місце приїхали правоохоронці, які затримали 31-річного чоловіка та вилучили знаряддя злочину.

21 серпня дніпрянину оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Чоловікові загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.