У Дніпрі чоловік забив до смерті свою співмешканку ніжкою від стільця

Деталі повідомили в обласній поліції.
Злочин стався в одному із приватних будинків. Між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт. Що саме стало причиною сварки невідомо, але в якийсь момент дніпрянин схопив ніжку від стільця і почав нею бити свою співрозмовницю.
Під час конфлікту нападник руками та дерев’яною палицею наніс потерпілій численні тілесні ушкодження. На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці.
Згодом на місце приїхали правоохоронці, які затримали 31-річного чоловіка та вилучили знаряддя злочину.
21 серпня дніпрянину оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Чоловікові загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.
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