У Дніпрі чоловік з підробленими правами влаштував ДТП в центрі

Учора, 5 квітня, водій Toyota влаштував аварію в центрі Дніпра.

Патрульні приїхали на оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Водій Toyota надав інспекторам документи. Поліцейські виявили сліди підробки водійського посвідчення та полісу обов’язкового страхування. У базі МВС вказані документи також були відсутні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка відсторонили від керування. Далі справою займається слідчий.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся ПДР!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок”: утворився кілометровий затор (ФОТО).

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