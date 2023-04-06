У Дніпрі чоловік з підробленими правами влаштував ДТП в центрі

Патрульні приїхали на оформлення дорожньо-транспортної пригоди.
Водій Toyota надав інспекторам документи. Поліцейські виявили сліди підробки водійського посвідчення та полісу обов’язкового страхування. У базі МВС вказані документи також були відсутні.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка відсторонили від керування. Далі справою займається слідчий.
Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся ПДР!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок”: утворився кілометровий затор (ФОТО).
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Александра Лучка
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