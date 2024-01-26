У Дніпрі чоловік з гранатою на 20 хвилин паралізував рух трамваїв №1

У громадському транспорті Дніпра стався ще один інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в трамваї помітили чоловіка з ножем. Містянин поводився дивно: хапався за голову та метушився.

Сьогодні подібний інцидент стався на трамвайному маршруті №1. До водія електротранспорту підійшов військовий. Він розповів, що у салоні трамвая знаходиться чоловік з гранатою. Водій зупинила на зупинці трамвай та попросила пасажирів вийти з вагона. На місце викликали правоохоронців.

Військовий був з чоловіком до приїзду поліцейських.

Копи, прибувши на місце, затримали правопорушника та вилучили у нього два запали від гранат без бойової частини.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що рух електротранспорту було паралізовано на 20 хвилин, зараз усі трамваї курсують за графіком.

Читайте також:

Українська

Автор: