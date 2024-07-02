У Дніпрі чоловік їздив на мотоциклі, який розшукує Інтерпол

У Дніпрі патрульні зафіксували мотоцикл, який перебуває у розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

У дописі зазначається, що вчора, 1 липня, вдень в Амур-Нижньодніпровському районі патрульні зупинили мотоцикліста на “Kawasaki”, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Кермувальник надав документ для перевірки. Інспектори їх перевірили з базою даних МВС та виявили, що номерний знак не належить мотоциклу, а свідоцтво про реєстрацію не було зареєстроване та мало сліди підробки.

Також поліцейські з’ясували, що двоколісний перебуває у розшуку Інтерполом.

На місце ми викликали слідчо-оперативну групу. Далі справою займається слідчий, – повідомили у дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол.

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