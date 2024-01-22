У Дніпрі чоловік вистрілив у беззахисного котика: що кажуть у поліції

На вулиці 230-ї Стрілецької Дивізії чоловік стріляв з пневматичної зброї по тваринам. Одна з куль влучила у хребет кошеняти.
Про це повідомили власники чотирилапого у соцмережі.
Куля потрапила у хребет мого маленького котика, зараз він у важкому стані перебуває у ветлікарні, невідомо, чи одужає, – написали вони.
Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Триває перевірка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Поля жінка викинула з вікна п’ятого поверху собаку: коментар поліції.
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