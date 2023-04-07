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  • У Дніпрі чоловік вистрелив у продавчиню продуктового: подробиці від поліції

У Дніпрі чоловік вистрелив у продавчиню продуктового: подробиці від поліції

Сьогодні 16:04
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У Дніпрі чоловік намагався застрелити продавчиню.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вистрелив у продавчиню продуктового: подробиці від поліції

Про це розповіли в ГУНП в Дніпропетровській області. 

У четвер, 6 квітня, у продуктовому магазині на вулиці Гордієнка, сталася стрілянина. Приїхавши на місце події, поліціянти з’ясували, що нападник намагався вбити продавчиню, бо вони напередодні посварилися. Він погрожував своїй знайомій зброєю, а потім двічі вистрелив в її сторону. 

55-річна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. 

Увечері поліціянти затримали нападника. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. У нього вдома знайшли травматичний пістолет, з якого він вистрелив в жінку. 

Йому оголосили про підозру в замаху на вбивство. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали двох чоловіків причетних до вбивства на Донецькому шосе. Підозрювані сильно побили 35-річну жінку, а потім підпалили її одяг та кинули біля дороги. На жаль, потерпіла померла. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вистрелив у продавчиню продуктового: подробиці від поліціїУкраїнська

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