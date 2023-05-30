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  • У Дніпрі чоловік вистежив свою колишню по дорозі на роботу та порізав її ножем

У Дніпрі чоловік вистежив свою колишню по дорозі на роботу та порізав її ножем

Сьогодні 10:53
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Чоловік ймовірно "помстився" колишній співмешканці.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вистежив свою колишню по дорозі на роботу та порізав її ножем

Як повідомили в поліції Дніпра, злочин стався близько 20 години 28 травня у житловому кварталі на вулиці Посполитій. 52-річний чоловік вистежив жінку, з якою раніше мав стосунки, побив її та порізав ножем. 

Коли його колишня співмешканка йшла на роботу, чоловік простежив за нею та напав посеред вулиці. Він декілька разів ударив її ножем. 43-річнй постраждалу забрали до лікарні. 

Пізніше нападника затримали та відібрали ніж. 

29 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення – умисного тяжкого тілесного ушкодження. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні на автостоянці згоріло три автомобіля. 

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