Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак

Сьогодні 07:15
просмотров

В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак

Чоловік зайшов до магазину, пройшовся, а потім схопив скриньку для пожертв для дитини хворої на рак, яка стояла на касі, та почав тікати. Працівники магазину змогли затримати крадія, скриньку поставили на місце. Чоловіку замотали руки скотчем до приїзду поліції.

Поліція, прибувши на місце, вивільнила 51-річного крадія та доставила його у відділок.

Джерело:  “Дніпро Оперативний”

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на ракУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на ракРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Згоріло вщент: у Кривому Розі спалахнуло авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Згоріло вщент: у Кривому Розі спалахнуло авто

    У Кривому Розі на проспекті Миру вщент згорів автомобіль.

    Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували Захисника
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували Захисника

    28-річний Герой під час бою потрапив під артобстріл. Уламки снаряду…

    ЗСУ атакували ворожий пункт управління та два райони скупчення окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    ЗСУ атакували ворожий пункт управління та два райони скупчення окупантів, – Генштаб

    Українським військовим вдалося пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Також…

    Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Третя радість у родині: 22-річна жителька Дніпропетровської області народила дівчинку у «швидкій»

    Жителька Верхньодніпровського району народила дитину прямо в кареті «швидкої» на…

    Наверх