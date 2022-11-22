У Дніпрі чоловік викрав скриньку для пожертв для дитини хворої на рак

В Днепре на улице Инженерная мужчина украл ящик для пожертвований для ребенка больного раком.

Чоловік зайшов до магазину, пройшовся, а потім схопив скриньку для пожертв для дитини хворої на рак, яка стояла на касі, та почав тікати. Працівники магазину змогли затримати крадія, скриньку поставили на місце. Чоловіку замотали руки скотчем до приїзду поліції.

Поліція, прибувши на місце, вивільнила 51-річного крадія та доставила його у відділок.

Джерело: “Дніпро Оперативний”

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