У Дніпрі чоловік втікав та переховувався в гаражі від телепатів, які хотіли “здати його на органи”

У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж та пошкодив машину, бо за ним гналися "телепати".

У Дніпрі неадекватний чоловік заліз в чужий гараж, бо за ним гналися телепати. Про це пише “Дніпро Оперативний”.

Дніпрянин зателефонував до поліції і розповів, що за ним женуться якісь телепати, які збираються його викрасти та “розібрати на органи”. Він зазначив, що сховався в гаражі, щоб його не знайшли, але в темряві поруч багато людей, що хочуть йому нашкодити.

Прибувши на виклик, поліціянти знайшли 42-річного дніпрянина, який ховався в одному із гаражів на вулиці Мандриківській. Чоловік встиг понівечити чужий автомобіль, він відірвав бампер та пробив в машині капот.

Через те, що чоловік був в неадекватному стані та загубив зв’язок з реальністю, на місце викликали психіатричну бригаду. Наразі дніпрянин в лікарні.

Чи мав чоловік психологічні проблеми, чи це були наслідки вживання наркотиків – не уточнюється.

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