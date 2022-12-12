У Дніпрі чоловік втікав та переховувався в гаражі від телепатів, які хотіли “здати його на органи”

У Дніпрі неадекватний чоловік заліз в чужий гараж, бо за ним гналися телепати. Про це пише “Дніпро Оперативний”.
Дніпрянин зателефонував до поліції і розповів, що за ним женуться якісь телепати, які збираються його викрасти та “розібрати на органи”. Він зазначив, що сховався в гаражі, щоб його не знайшли, але в темряві поруч багато людей, що хочуть йому нашкодити.
Прибувши на виклик, поліціянти знайшли 42-річного дніпрянина, який ховався в одному із гаражів на вулиці Мандриківській. Чоловік встиг понівечити чужий автомобіль, він відірвав бампер та пробив в машині капот.
Через те, що чоловік був в неадекватному стані та загубив зв’язок з реальністю, на місце викликали психіатричну бригаду. Наразі дніпрянин в лікарні.
Чи мав чоловік психологічні проблеми, чи це були наслідки вживання наркотиків – не уточнюється.
Читайте також:
Яна Юхименко
Автор:
У частині Дніпра знову перебої з водою через вимкнення світла
Дніпро стрімко змінюється, за останні 5 років кардинально змінилося кілька…
У дніпровській лікарні рятують воїнів, які залишилися без ніг.
У Дніпрі вночі сталася стрілянина.