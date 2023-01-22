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  • У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей

Сьогодні 14:18
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19 січня близько 19.00 на вулиці Житомирській у Дніпрі місцевий житель з вогнепальної зброї обстріляв дитячий будинок сімейного типу, внаслідок чого були пошкоджені вікна і стіни будівлі, а також автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей

У будинку на той час перебували шестеро дітей. На щастя, вони не постраждали.

Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські виїхали на місце події, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік, який мешкає неподалік.

20 січня його затримали та вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Наразі призначено ряд експертиз, слідство триває.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітейРусский

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