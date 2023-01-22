У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину біля дитячого будинку, де перебували 6 дітей

У будинку на той час перебували шестеро дітей. На щастя, вони не постраждали.
Про це повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області.
Поліцейські виїхали на місце події, зібрали речові докази, опитали свідків та встановили, що до злочину причетний 38-річний чоловік, який мешкає неподалік.
20 січня його затримали та вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Наразі призначено ряд експертиз, слідство триває.
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