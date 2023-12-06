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У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на дереві

Сьогодні 12:45
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Чоловіку було приблизно 45 років.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на дереві

Учора, 5 грудня, у Дніпрі на вулиці Івана Виговського (раніше – Маршала Конєва) виявили чоловіка, який повісився на дереві.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що загиблому було близько 45 років.

На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на деревіУкраїнська

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