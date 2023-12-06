У Дніпрі чоловік вкоротив собі віку, повісившись на дереві

Учора, 5 грудня, у Дніпрі на вулиці Івана Виговського (раніше – Маршала Конєва) виявили чоловіка, який повісився на дереві.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що загиблому було близько 45 років.
На місце викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції.
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