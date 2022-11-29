У Дніпрі чоловік вдарив молоду дівчину, бо та гуляла з собакою біля багатоповерхівки

У Дніпрі чоловік вдарив дівчину за те, що вона гуляла з собакою.

Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами дівчини, вона вигулювала свою собаку на вулиці Михайла Грушевського. Зненацька до неї підійшов невідомий чоловік, який погрожував викликати поліцію, через те, що вона начебто ходить на приватній території. Хоча ніяких знаків чи написів, що це чиясь власність не було.

Почав наїзжати чого я тут лазю с собакою? «Тут діти ходять!». Я запитала: «Якщо я б гуляла тут з дитиною, все було б ок?» Він не відповів і перевів тему на те, що я наводчиця і винюхую тут для ворога, потім шо я “закладчиця” і він мене здасть зараз, якщо не піду, – зазначила дівчина.

Дівчина запропонували викликати поліцію, щоб правоохоронці розібралися в тому, чи може вона ходити на цій вулиці, але чомусь чоловік дав задню.

Коли невідомий підійшов ближче, дівчина зголосилася піти, тільки за умови якщо чоловік відійде на безпечну відстань. Дніпрянка боялася, що той може щось зробити, адже він виглядав досить агресивно.



Хочу додати, шо там були свідки – 2 чоловіка біля гаражів сусідніх булинків, я більш меньш відчувала себе у безпеці відстоюючи своє право вільно гуляти. Тоді він зі словами «ти мене вивела» вдарив мене у груди, а коли я почала дзвонити в поліцію кинувся на собаку. Я скинула виклик до поліції, аби захистити пса, – продовжила розповідь дівчина.

Чоловіки, які стояли поряд дівчині не допомогли, а навпаки почали захищати невідомого, аргументуючи це тим, що він тут живе – значить правий.



Дівчина пізніше зазначила, що написала заяву в поліцію на цього чоловіка. Його можуть притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство.

Зазначимо, що законом не заборонено гуляти біля багатоповерхівок, якщо людина безпосередньо не живе в одній із них.

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