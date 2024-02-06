У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

У понеділок, 5 лютого, до поліції звернувся містянин. Він повідомив, що близько двох місяців не бачив свого 51-річного сусіда та останній не виходить на зв’язок.
Правоохоронці почали шукати чоловіка. Вони встановили, що у листопаді 2023 року потерпілий перебував в гостях у 34-річного підозрюваного. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої нападник побив та вдарив ножем у шию 51-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Щоб приховати злочин та уникнути покарання, злочинець сховав тіло у підвалі власного домоволодіння.
6 лютого слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в шахті ліфта виявили труп: коментар поліції.
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