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  • У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

Сьогодні 12:35
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Тепер підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

У понеділок, 5 лютого, до поліції звернувся містянин. Він повідомив, що близько двох місяців не бачив свого 51-річного сусіда та останній не виходить на зв’язок.

Правоохоронці почали шукати чоловіка. Вони встановили, що у листопаді 2023 року потерпілий перебував в гостях у 34-річного підозрюваного. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої нападник побив та вдарив ножем у шию 51-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Щоб приховати злочин та уникнути покарання, злочинець сховав тіло у підвалі власного домоволодіння.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

6 лютого слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в шахті ліфта виявили труп: коментар поліції. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив знайомого та два місяці ховав його тіло у підвалі свого будинкуУкраїнська

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