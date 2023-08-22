Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою

Сьогодні 15:23
просмотров

Днями у Дніпрі стався жахливий випадок: 31-річний чоловік вбив свого 56-річного знайомого пляшкою.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою

Як з’ясували правоохоронці, злочин стався 21 серпня в одному з будинків Шевченківського району міста.

Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 31-річний підозрюваний вдарив свого знайомого пляшкою по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника. Зазначається, що він вже мав судимість.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою

22 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру за п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра через ревнощі ледь не вбив свою колишню та знайомого.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкоюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Пішов з дому та зник: у Дніпрі поліція розшукує 15-річного хлопця
Новини Дніпра
Сьогодні 14:24
Пішов з дому та зник: у Дніпрі поліція розшукує 15-річного хлопця

Придивіться до фото!

Січеслава не буде: які проблеми виникли з перейменуванням Новомосковська
Новини Дніпра
Сьогодні 14:23
Січеслава не буде: які проблеми виникли з перейменуванням Новомосковська

До кінця року Новомосковськ мають перейменувати. Наразі містяни пропонують нові…

На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:28
На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Без паніки!

Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг
Новини Дніпра
Сьогодні 09:59
Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

Сьогодні, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух.

Наверх