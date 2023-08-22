У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою

Як з’ясували правоохоронці, злочин стався 21 серпня в одному з будинків Шевченківського району міста.
Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого 31-річний підозрюваний вдарив свого знайомого пляшкою по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Правоохоронці затримали зловмисника. Зазначається, що він вже мав судимість.
22 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру за п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра через ревнощі ледь не вбив свою колишню та знайомого.
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