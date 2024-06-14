У Дніпрі чоловік втік з-під конвою, вистрибнувши з вікна третього поверху у перуці

У Дніпрі чоловік втік з-під варти, вистрибнувши з вікна.

Епічна втеча з-під конвою трапилася, 13 червня, у Дніпрі. 28-річний чоловік, якого супроводжували правоохоронці, втік від них у кайданках. Згодом його знайшли на ж/м Тополя, пише Інформатор.

Проте на цьому злочинець не зупинився, а спробував втекти від поліціянтів через вікно третього поверху. Аби його не впізнали, чоловік вдягнув перуку. Далеко сховатися чоловік не встиг, позаяк під час приземлення на землю зламав обидві ноги.

Нині чоловік у лікарні під наглядом лікарів та правоохоронців.

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