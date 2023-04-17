У Дніпрі чоловік рубає свої меблі та постійно викидає їх з 4-го поверху - Днепр Инфо
У Дніпрі чоловік рубає свої меблі та постійно викидає їх з 4-го поверху
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Сегодня 13:39

У Дніпрі сусіди скаржаться на чоловіка, який викидає меблі з вікна.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік рубає свої меблі та постійно викидає їх з 4-го поверху

Про цей інцидент розповіла місцева мешканка Тетяна.

Дніпрянка стверджує, що в багатоповерхівці на вулиці Осінній, 14 живе чоловік, який “тероризує” своїх сусідів. За словами Тетяни, він має проблеми з психічним здоров’ям, але не звертається за допомогою до лікарів, хоча начебто стоїть на обліку в психіатра. Під час чергового загострення, дружина закрила свого співмешканця в квартирі та пішла геть. 

Чоловік, який залишився зачиненим в квартирі почав дебоширити. Він порубав свої меблі, і вже деякий час постійно викидає їх з вікна на 4-ому поверсі. У якості доказів вона опублікувала фото з наслідками “дебошу”. Сусіди бояться, що одного разу комусь з них прилетить по голові. Крім цього, містянин затопив три нижні поверхи. Там живуть пенсіонери, які теж не можуть вплинути на цю ситуацію.

Що робити в цій ситуації жінка не знає та просить розголосу, бо примусово його відправити до лікарні чоловіка не можна, а всі до кого вона зверталася розводять руками та кажуть, що на жаль, допомогти не в змозі. Повна історія тут. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік рубає свої меблі та постійно викидає їх з 4-го поверхуУкраїнська

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